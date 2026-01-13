Durante un normale controllo in autostrada a Brescia, sono stati sequestrati 440mila euro nascosti tra un’auto e un’abitazione. Un uomo di 43 anni è stato denunciato per riciclaggio. L’operazione evidenzia come, anche in situazioni apparentemente ordinarie, possano emergere attività illegali legate al denaro di provenienza illecita. La vicenda sottolinea l’importanza dei controlli per contrastare il riciclaggio di denaro.

Brescia, 13 gennaio 2026 – Un banale controllo in autostrada si è concluso con un maxi-sequestro di 440mila euro. Nei guai un uomo di 43 anni, residente in provincia di Mantova, che è stato denunciato per riciclaggio. Gioielli di lusso e Rolex nascosti in auto dalla Svizzera: sequestro da quasi 44mila euro al valico del Gaggiolo Il tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio quando il 43enne è stato fermato dai carabinieri vicino all'uscita Brescia Centro. Una volta iniziati gli accertamenti e la perquisizione sia personale che del veicolo, i militari hanno trovato e sequestrato immediatamente 260mila euro in contanti, nascosti in scomparti ricavati sotto i sedili lato passeggero e lato guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nasconde 440mila euro tra auto e abitazione: 43enne denunciato per riciclaggio

