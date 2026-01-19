Isola d' Elba fermato alla guida di un' auto confiscata | denunciato 60enne

Durante un controllo stradale a Campo nell’Elba, i carabinieri hanno fermato un’auto risultata già sottoposta a sequestro. A bordo, è stato identificato un uomo di 60 anni, che è stato successivamente denunciato. L’operazione ha evidenziato l’importanza di verificare lo stato di autoveicoli circolanti per garantire la legalità sulle strade dell’isola.

I carabinieri di Campo nell'Elba, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un'auto che, da un primo controllo, è risultata già sequestrata ai fini della confisca. Il conducente 60enne, nonostante l’obbligo di custodia del mezzo, avrebbe continuato tuttavia a utilizzarlo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Isola d'Elba | Finisce fuori strada e si ribalta con l'auto rubata poco prima: denunciato 25enne

Un giovane di 25 anni, residente a Firenze ma domiciliato sull’Isola d’Elba, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver causato un incidente con un’auto rubata poco prima. L’incidente, avvenuto mentre il veicolo era fuori strada, ha portato alla sua identificazione e alle indagini sulla vicenda.

Leggi anche: Isola d'Elba | Finisce fuori strada e si ribalta con l'auto rubata poco prima: denunciato 25enne

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Allerta meteo oggi, frana all'Elba: isolati 200 abitanti, esondati due fossi. Lecco, un treno fermato a pochi metri voragine - Il maltempo ha provocato una frana all'isola d'Elba e circa 200 persone sono rimaste isolate. ilmessaggero.it

Buongiorno dalla spiaggia di #marinadicampo #isoladelba nello scatto di Beatrice Mazzella. Visita www.isoladelba.toscana.it facebook