ISEE 2026 | nuove regole su casa figli e bonus Ecco cosa cambia e chi ci guadagna
L'ISEE 2026 introduce nuove regole relative a casa, figli e bonus, modificando i criteri di accesso alle agevolazioni pubbliche. Queste novità interesseranno numerosi nuclei familiari, determinando chi potrà beneficiare di contributi e incentivi. Ecco le principali variazioni e chi potrà trarne vantaggio, con un focus sulle modifiche più rilevanti del nuovo sistema.
L’ISEE cambia nel 2026 e sarà ancora di più il vero lasciapassare per accedere a bonus, contributi e agevolazioni pubbliche. La riforma contenuta nella Manovra all’esame del Parlamento ha l’obiettivo dichiarato di ampliare la platea dei beneficiari di aiuti, soprattutto per le famiglie con figli e per chi possiede la casa in cui vive. Ma non tutto è già scritto: accanto alle novità certe, restano anche punti ancora in discussione che potrebbero incidere in modo significativo sul valore finale dell’indicatore. L’ISEE scade il 31 dicembre e va presentato quello nuovo nel 2026. Quest’anno controllare il valore catastale della prima casa, aggiornare la composizione del nucleo familiare e verificare i requisiti specifici di ogni agevolazione può fare la differenza concreta tra rientrare o meno nel perimetro dei bonus disponibili. Panorama.it
