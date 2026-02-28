Iscrizioni record al Liceo Petrarca | il Classico cresce del 75%

Al Liceo Petrarca di Arezzo si sono registrate iscrizioni record quest’anno, con un incremento del 75% nel settore Classico rispetto all’anno precedente. La scuola ha ricevuto numerose adesioni, segnando un deciso aumento rispetto alle annate passate. I dati ufficiali indicano una crescita significativa nel numero di studenti iscritti, che ora supera le cifre degli anni precedenti.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – e guarda al futuro. Sono circa 170 gli studenti iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 20262027 al Liceo classico e musicale “Francesco Petrarca”: è il risultato migliore nella storia recente dell’istituto e rappresenta molto di più di un semplice dato numerico. A trainare una crescita che non ha eguali negli altri istituti della provincia di Arezzo è soprattutto il Liceo classico, che raggiunge 119 iscritti, con un incremento di circa il 75% rispetto allo scorso anno. Un balzo che non solo riporta il classico ai livelli più alti degli ultimi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lunedì il Concerto di Natale del Liceo Musicale “F.Petrarca”Arezzo, 18 dicembre 2025 – Si rinnova lunedì 22 dicembre alle ore 21 il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale del Liceo Musicale “F.

Matematica al colloquio orale del Liceo Classico? Ben venga! Letterainviata da Davide Garbuglia - Sono un insegnante di latino e greco in un liceo classico delle Marche.

Iscrizioni scolastiche. Liceo Scientifico +5%. Classico -11%Mentre il settore economico degli istituti tecnici segna il passo (-9,15%), il settore Tecnologico gode di ottima salute con un aumento del 4,38%. Aumentano le iscrizioni alle professionali ... rainews.it

AlmaDiploma, sorpresa liceo classico. Sempre meno iscritti, ma chi riesce a finirlo non si pente della scelta. Nessun altro liceo ha un gradimento così altoMale il linguistico: più della metà dei diplomati non lo rifarebbe. I dati della XXIII indagine di AlmaDiploma su 24.000 diplomati del 2025 ... corriere.it

Voto alle donne: a 80 anni da quel momento storico, 2 giugno 1946, oggi una lezione della professoressa Patrizia Gabrielli per gli studenti del Liceo Petrarca, ospitata nell’aula vasariana. Questa sera nel nostro TG delle 20,25 canale 81 del D.T. #votoalledon - facebook.com facebook