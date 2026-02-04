Matematica al colloquio orale del Liceo Classico? Ben venga! Lettera

Questa mattina studenti e insegnanti hanno assistito a una novità durante il colloquio orale del liceo classico. La prova di matematica, spesso dimenticata in questa scuola, è stata introdotta ufficialmente, suscitando reazioni di sorpresa e interesse. Davide Garbuglia, insegnante di latino e greco delle Marche, ha sottolineato come questa scelta possa aiutare a valorizzare le capacità logiche degli studenti. La prova si è svolta senza intoppi, con alcuni ragazzi che hanno mostrato entusiasmo, altri un po’ più impreparati. La scuola ora attende di capire come

inviata da Davide Garbuglia - Sono un insegnante di latino e greco in un liceo classico delle Marche. Dopo qualche perplessità iniziale sul nuovo Esame di Maturità, devo dire che molte delle scelte fatte dal Ministero sono di buon senso.

