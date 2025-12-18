Lunedì il Concerto di Natale del Liceo Musicale FPetrarca

Lunedì 22 dicembre alle 21, il Liceo Musicale “F. Petrarca” di Arezzo apre le sue porte per il tradizionale Concerto di Natale. Un evento atteso che porta in scena talenti e melodie, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Un’occasione speciale per ascoltare le eccellenze musicali della scuola e vivere insieme lo spirito natalizio.

© Lanazione.it - Lunedì il Concerto di Natale del Liceo Musicale "F.Petrarca" Arezzo, 18 dicembre 2025 – Si rinnova lunedì 22 dicembre alle ore 21 il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale del Liceo Musicale "F.Petrarca" di Arezzo che quest'anno si sposta, per motivi di spazio, al Duomo di Arezzo. Gli studenti, attraverso i loro strumenti, rivolgeranno gli auguri di buone Feste alla cittadinanza. La serata si aprirà con lo "Zephiro Choir Le Voci del Petrarca"diretto dalla Professoressa Claudia Vigini per proseguire con gli Ensembles dí percussioni dei Prof Bichi,Montagnoli e Tombari, il gruppo dei sassofoni guidato dalla Professoressa Moretti,l'Orchestra di fiati e quella Sinfonica diretti dai Professori Maurizio Pasqui e Alessio Tiezzi.

