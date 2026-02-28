Secondo quanto riferiscono diverse fonti, la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa in seguito a raid condotti da Israele e dagli Stati Uniti su Teheran. Le operazioni avrebbero portato al completo raso al suolo della sua residenza, e il corpo della guida è stato recuperato. La notizia è stata confermata da Canale 12 e dal New York Times.

La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran e che, come confermato da Canale 12 e dal New York Times, hanno raso al suolo la sua residenza. 'The Times of Israel' riferisce che sarebbe stato recuperato il corpo poco dopo che il premier israeliano Benjamin Netnayahu ha affermato che c'erano "molti segnali" che indicano che "Khamenei sia morto". Data l'età ed i problemi di salute che si sono susseguiti, più volte in passato erano circolate notizie - rivelatesi fake - che volevano Khamenei ricoverato in ospedale, a volte in punto di morte o che alimentavano speculazioni sul suo successore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, ucciso Ali Khamenei: recuperato il corpo della guida suprema del regime

Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell’IranPiù volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l’ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema...

Ali Khamenei dato per morto negli attacchi Usa - Israele in Iran, ma Teheran smentisce: "Guida Suprema è viva"Dubbi sulla sorte di Ali Khamenei dopo i raid di Stati Uniti e Israele in Iran: fonti israeliane lo danno per morto, ma Teheran ha smentito che la...

Chi era Ali Khamenei, l'uomo diventato ayatollah in una notte

Altri aggiornamenti su Ali Khamenei.

Temi più discussi: Iran, Khamenei prepara la sua successione: Se viene ucciso potere a un triumvirato; Guerra all'Iran, rasa al suolo la casa di Khamenei. Mosca: aggressione immotivata; Usa e Israele, attacco all'Iran. Ucciso Khamenei? Ultime news oggi; Gli Usa e Israele attaccano l’Iran, media israeliani: Khamenei è stato ucciso, recuperato il corpo.

Iran, è morto l'Ayatollah Khamenei. Recuperato il corpo dopo l'attacco di Usa e IsraeleIl corpo di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano, è stato ritrovato. Lo riferisce ... iltempo.it

Secondo i media israeliani Khamenei è stato uccisoLa guida suprema dell'Iran sarebbe stato colpito durante l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. La sua residenza è stata distrutta nel corso dell'operazione Ruggito del leone Il ministro degl ... ilfoglio.it

L’eliminazione di Ali #Khamenei era inevitabile, perché costituiva una minaccia. La sua poteva essere un’escalation pericolosa con il nucleare. Non ci poteva essere diplomazia con un regime terroristico. Oltretutto pare che l’Iran era pronto ad attaccare per pri - facebook.com facebook

Testimoni riferiscono che forti applausi hanno risuonato in diverse zone di Teheran e che i residenti si sono affacciati alle finestre per applaudire e suonare musica celebrativa dopo la notizia della morte del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. (fo x.com