Ali Khamenei dato per morto negli attacchi Usa - Israele in Iran ma Teheran smentisce | Guida Suprema è viva

Di fronte alle notizie diffuse sui raid statunitensi e israeliani in Iran, circolano voci su una presunta morte di Ali Khamenei. Tuttavia, le autorità di Teheran hanno ufficialmente smentito, affermando che la Guida Suprema è viva. Le fonti ufficiali iraniane insistono sulla sua presenza e sulla sua condizione attuale, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Dubbi sulla sorte di Ali Khamenei dopo i raid di Stati Uniti e Israele in Iran: fonti israeliane lo danno per morto, ma Teheran ha smentito che la Guida Suprema sia stata uccisa. L'esercito israeliano intanto ha dato la conferma della morte di alti funzionari: sono oltre 200 le vittime dell'attacco, secondo fonti iraniane. Ali Khamenei morto? La sorte della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, resta avvolta nell'incertezza poche ore dopo l'inizio dei raid condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi militari e governativi di Teheran. Fonti...

Chi è Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran nel mirino di Usa e Israele, e chi potrebbe succedergli in caso di morteVivo o morto? Ferito o incolume? Non c’è certezza al momento sul destino della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, dopo che il suo compund di...

