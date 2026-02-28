Iran Trump | Non ha mai voluto realmente accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran non ha mai avuto realmente l'intenzione di raggiungere un accordo. La sua affermazione si riferisce alle negoziazioni tra i due paesi, sottolineando che, a suo avviso, Teheran non avrebbe cercato un'intesa sincera. La discussione riguarda le trattative in corso e il ruolo dell'Iran nei negoziati internazionali.

(Adnkronos) – L'Iran "non ha mai realmente voluto un'intesa" secondo il presidente Usa. All'emittente israeliana Channel 12, Donald Trump a qualche ora dall'attacco congiunto con Israele ha affermato che Teheran "si è avvicinato più volte a un accordo per poi tirarsi indietro", portandolo a concludere che "non ha mai realmente voluto un'intesa".

Trump minacca l'Iran: "Faccia accordo o prossimo attacco sarà peggiore". Teheran: "Reagiremo come non mai"Escalation tra Iran e Occidente: Trump annuncia l’invio di una flotta, Teheran minaccia ritorsioni senza precedenti, l’Ue valuta i Pasdaran...

Iran, Trump: dobbiamo fare un accordo o accadranno brutte cose

Iran, Trump: Non ha mai voluto realmente accordoL'Iran non ha mai realmente voluto un’intesa secondo il presidente Usa. All’emittente israeliana Channel 12, Donald Trump a qualche ora dall'attacco congiunto con Israele ha affermato che Teheran s ... adnkronos.com

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convintoL'analisi di Rozenblat, ricercatore che ha lavorato nell’apparato di sicurezza israeliano: «Un cambio di regime ora», aveva scritto, «potrebbe essere più favorevole di un lungo processo diplomatico» ... corriere.it

Questa notte sono iniziati gli attacchi in Iran e la situazione in Medio Oriente è in continua escalation con bombardamenti anche al di fuori del paese, tra cui uno vicino al tracciato del Bahrain. Ciò ha comportato la chiusura degli spazi aerei di vari paesi, tra i q - facebook.com facebook

L' #Iran è stato colpito da un'azione militare congiunta di #Israele e #StatiUniti, denominata “Ruggito del Leone”. Secondo il ministro della Difesa israeliano #Katz si tratta di un blitz preventivo. Esplosioni anche a #Teheran su obiettivi politici e militari. #Tru x.com