Iran Trump | Non ha mai voluto realmente accordo
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran non ha mai avuto realmente l'intenzione di raggiungere un accordo. La sua affermazione si riferisce alle negoziazioni tra i due paesi, sottolineando che, a suo avviso, Teheran non avrebbe cercato un'intesa sincera. La discussione riguarda le trattative in corso e il ruolo dell'Iran nei negoziati internazionali.
(Adnkronos) – L'Iran "non ha mai realmente voluto un'intesa" secondo il presidente Usa. All'emittente israeliana Channel 12, Donald Trump a qualche ora dall'attacco congiunto con Israele ha affermato che Teheran "si è avvicinato più volte a un accordo per poi tirarsi indietro", portandolo a concludere che "non ha mai realmente voluto un'intesa". Trump ha affermato di.
Trump minaccia l'Iran: "Accordo o prossimo attacco peggiore". Teheran: "Reagiremo come non mai"Escalation tra Iran e Occidente: Trump annuncia l’invio di una flotta, Teheran minaccia ritorsioni senza precedenti, l’Ue valuta i Pasdaran...
Iran, Trump: dobbiamo fare un accordo o accadranno brutte cose
