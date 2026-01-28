Donald Trump minaccia di un attacco più duro contro l’Iran se non accetterà di negoziare. L’ex presidente statunitense ha detto chiaramente che il prossimo attacco sarà peggiore di quelli passati, mentre Teheran promette di reagire come non ha mai fatto prima. La tensione tra i due paesi sale di nuovo, con Washington che chiede all’Iran di sedersi al tavolo e cercare un accordo che elimini le armi nucleari.

"Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all'Iran una volta, FATE UN ACCORDO!". Lo afferma Donald Trump su Truth. "Non l'hanno fatto e c'è stata 'l'Operazione Martello di Mezzanottè (a giugno 2025, ndr), una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo". Lo scrive su Truth il presidente Usa, Donald Trump. Nel suo post, il leader Usa torna a parlare della "imponente Armata" statunitense che "si sta dirigendo verso l'Iran": "Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione", spiega, per poi precisare che "è una flotta più grande di quella inviata in Venezuela" e che "è pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario".

© Ilgiornale.it - Trump minacca l'Iran: "Faccia accordo o prossimo attacco sarà peggiore". Teheran: "Reagiremo come non mai"

La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più forte.

