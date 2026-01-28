La tensione tra Washington e Teheran sale di nuovo. Donald Trump ha minacciato l'Iran di un attacco se non accetta un nuovo accordo, avvertendo che il prossimo potrebbe essere il peggiore. Dall'altra parte, Teheran promette di reagire come non ha mai fatto prima. La situazione resta calda, mentre gli sforzi diplomatici cercano di calmare gli animi.

Ancora alta tensione tra Iran e Usa. "Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all'Iran una volta, FATE UN ACCORDO!". Lo afferma Donald Trump su Truth. "Non l'hanno fatto e c'è stata 'l'Operazione Martello di Mezzanotte (a giugno 2025, ndr), una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo". Nel suo post, il leader americano torna a parlare della "imponente Armata" statunitense che "si sta dirigendo verso l'Iran": "Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione, è una flotta più grande di quella inviata in Venezuela e che è pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump minaccia l'Iran: "Accordo o prossimo attacco peggiore". Teheran: "Reagiremo come non mai"

Approfondimenti su Trump iran

Donald Trump minaccia di un attacco più duro contro l’Iran se non accetterà di negoziare.

La tensione tra Stati Uniti e Iran cresce ancora.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump, proteste in Iran e scontro geopolitico globale - Re Start 12/01/2026

Ultime notizie su Trump iran

Argomenti discussi: Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici; Teheran epura anche i suoi. La minaccia Usa si avvicina; Gaza, Trump: L'Italia vuole far parte del Board of Peace. Israele accetta invito; Iran, Trump manda la flotta: Vedremo cosa succederà.

Trump, nuova minaccia a Teheran: Armada sta facendo rotta verso l'Iran, pronta a compiere la sua missioneIl presidente Usa: Iran negozi accordo su nucleare o attacco peggiore di quello di giugno. Teheran: Nessun negoziato in presenza di minacce ... adnkronos.com

Trump torna a minacciare l’Iran: «Pronti ad attaccare come in Venezuela». Teheran: «Reagiremo come mai prima»Quale fuoco? Quello della ripresa del programma nucleare dopo la campagna militare israeliana e l’attacco Usa del giugno scorso, sembra suggerire ora Trump. «Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente a ... open.online

Trump minaccia di usare la legge per mandare l’esercito a Minneapolis. Pensato per proteggere la democrazia Usa il testo è potenzialmente in grado di scatenare una guerra civile (a partire dalla Casa Bianca) - facebook.com facebook

A Minneapolis l’ICE di Trump minaccia giornalisti italiani. È questo il modello che piace a Giorgia Meloni x.com