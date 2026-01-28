Trump minaccia l' Iran | Accordo o prossimo attacco peggiore Teheran | Reagiremo come non mai
La tensione tra Washington e Teheran sale di nuovo. Donald Trump ha minacciato l'Iran di un attacco se non accetta un nuovo accordo, avvertendo che il prossimo potrebbe essere il peggiore. Dall'altra parte, Teheran promette di reagire come non ha mai fatto prima. La situazione resta calda, mentre gli sforzi diplomatici cercano di calmare gli animi.
Ancora alta tensione tra Iran e Usa. "Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all'Iran una volta, FATE UN ACCORDO!". Lo afferma Donald Trump su Truth. "Non l'hanno fatto e c'è stata 'l'Operazione Martello di Mezzanotte (a giugno 2025, ndr), una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo". Nel suo post, il leader americano torna a parlare della "imponente Armata" statunitense che "si sta dirigendo verso l'Iran": "Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione, è una flotta più grande di quella inviata in Venezuela e che è pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
