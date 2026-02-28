Iran Tajani Non sarà una guerra lampo durerà giorni

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’attacco all’Iran non sarà una guerra breve, ma richiederà diversi giorni. La comunicazione è stata fatta durante un punto stampa alla Farnesina, dove Tajani ha espresso chiaramente la durata stimata dell’operazione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione internazionale, senza ulteriori dettagli sul coinvolgimento di altri attori o sulle modalità dell’azione.

ROMA (ITALPRESS) – L'attacco all'Iran "non sarà una guerra lampo,durerà giorni". A dirlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,durante un punto stampa alla Farnesina. "Stamane sono stato informato dell'attacco dal ministro degli esteri israeliano che mi detto qual è l'obiettivo della guerra – prosegue Tajani -. Loro intravedevano una reale intenzione dell'Iran di procedere con il progetto atomico e di un incremento di riduzione di missili anche a gittata più lunga, missili che potevano colpire l'intera Europa. L'attacco ora per quanto ci risulta è contro le basi americane dove ci sono anche gli italiani" ma i nostri militari "sono tutti al sicuro, il Libano in Giordania e quindi anche i carabinieri che stanno a Gelico.

