Iran sotto attacco Vannacci ha già il colpo in canna | E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah E Calenda… – Il video

Un generale italiano ha pubblicato un video in cui critica le decisioni del governo, affermando che si dovrebbe destinare 90 miliardi di euro agli ayatollah. Nel filmato, Vannacci non è più alla guida della sua auto, ma si trova davanti a una boscaglia, mentre con tono provocatorio si rivolge anche a un politico italiano. La sua dichiarazione riguarda questioni di guerra e pacifismo.

cNon più alla guida della sua auto, ma stavolta è davanti a una boscaglia che Roberto Vannacci affida ai social l’ultima provocazione su guerra e pacifismo. Il generale non perde tempo per commentare l’attacco di Usa e Israele in Iran per ironizzare sugli aiuti dell’Ue all’Ucraina invasa dalla Russia. Secondo l’idea di Vannacci, ora l’aggredito Iran andrebbe aiutato allo stesso modo: «Gli Stati Uniti attaccano l’Iran. C’è un aggressore e un aggredito. Quindi ora mi aspetto che Frau von der Leyen costituisca un fondo da 90 miliardi da elargire a Teheran. Poi mi aspetto che i Paesi europei varino aiuti in termini di armi e sostegno per gli ayatollah e che Bruxelles vari un pacchetto di sanzioni per mettere in ginocchio l’economia degli Stati Uniti» Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Vannacci e l’Iran: “Usa sono aggressori, adesso l’Europa dia armi e soldi agli ayatollah”

