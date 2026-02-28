Il 28 febbraio si è svolta un'operazione militare congiunta tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran, sostituita alla precedente denominazione di guerra dei 12 giorni di giugno scorso. Reza Pahlavi ha dichiarato che l’Iran è molto vicino a determinate azioni, utilizzando immagini di un “Leone che ruggisce” per descrivere la situazione. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Dal "Leone che sorge" al " Leone che ruggisce ". L'operazione israeliana contro l'Iran cambia il nome, dalla guerra dei 12 giorni di giugno scorso all'offensiva militare di oggi, 28 febbraio, in tandem con gli Stati Uniti. Ma l'obiettivo di Donald Trump e Bibi Netanyahu è lo stesso: il regime change, rovesciare il regime di Ali Khamenei e degli Ayatollah. Lo hanno ammesso sia il presidente americano sia il premier israeliano, nei loro discorsi post-attacco. E fuori dai denti, lo chiarisce anche Reza Pahlavi, il figlio dello Scià deposto dalla Rivoluzione islamica. "Siamo molto vicini alla vittoria finale. Spero di essere con voi il prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, "siamo molto vicini": Reza Pahlavi, parole pesantissime

Leggi anche: Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina"

Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivoltaTramite i canali social, Reza Pahlavi, il figlio dello Scià deposto nel 1979 dalla rivoluzione degli Ayatollah, si è appellato alla popolazione...

Contenuti utili per approfondire Reza Pahlavi.

Temi più discussi: Siamo molto vicini alla fine del regime in Iran; Iran Usa, Attacco imminente. Non sarà un raid mirato ma una guerra di settimane per far crollare il regime. Capo 007 Idf: Siamo molto vicini; Iran, venti di guerra: Trump si prepara a un imminente attacco; Perché non siamo mai stati così vicini a una nuova guerra: questa volta gli Usa potrebbero attaccare l'Iran.

Siamo molto vicini alla fine del regime in IranSiamo molto vicini alla fine del regime. Ma da solo non cade. Non ha scrupolo a uccidere e può far leva sulla forza. Deve esserci sul campo una resistenza organizzata. Sono le parole di Khosro Nikzat ... lafedelta.it

Iran Usa, Attacco imminente. Non sarà un raid mirato ma una guerra di settimane per far crollare il regime. Capo 007 Idf: Siamo molto viciniLo sostiene il sito Axios basandosi su rivelazioni di fonti militari americane. Vance: Il presidente ha posto alcune linee rosse che gli iraniani non sono ancora disposti a riconoscere. La Marina di ... msn.com

“Reza Pahlavi vuole il trono dell’Iran per riavere l’eredità”. Di Farian Sabahi x.com

SEGUI I SOLDI “REZA PAHLAVI VUOLE IL TRONO DELL’ IRAN PER RIAVERE L'EREDITÀ” Smembramento. Mentre il raid Usa resta probabile, il professore di Storia Ansari spiega il futuro del Paese “verrà smembrato in 8/9 pezzi” di Farian Sabahi FQ - 26.02. - facebook.com facebook