Iran Reza Pahlavi chiama alla rivolta

Reza Pahlavi, figlio dello Scià deposto nel 1979 durante la rivoluzione iraniana, ha recentemente rivolto un appello alla popolazione iraniana. In un messaggio pubblico, invita i cittadini a considerare la possibilità di un cambiamento politico pacifico, sottolineando l’importanza di un percorso che favorisca la stabilità e il rispetto dei diritti civili nel paese.

Reza Pahlavi chiama lo sciopero generale: “Prepariamoci a difendere i centri cittadini” - L’erede dell'ultimo scià denuncia il blackout totale delle comunicazioni e sollecita un intervento internazionale immediato per proteggere i manifestanti dalla repressione del regime ... msn.com

Iran, decine di morti e migliaia di arresti - Pahlavi: "Mi preparo a tornare nella mia patria" - Sono almeno 65 i morti e 2311 le persone arrestate dall'inizio delle proteste scoppiate in Iran il 28 dicembre scorso. affaritaliani.it

Proteste in piazza in Iran, oltre 200 morti. Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, chiama il Paese allo sciopero generale. #ANSA x.com

Radio1 Rai. . #Iran L'erede al trono Reza #Pahlavi si prepara ad rientrare in patria per unirsi alle proteste contro il regime. L'obiettivo, scrive, è "prepararci a conquistare e difendere i centri cittadini" e "a rimanere in strada". Poi l'invito continuare a manifestare - facebook.com facebook

