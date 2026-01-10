Iran Reza Pahlavi chiama alla rivolta

Reza Pahlavi, figlio dello Scià deposto nel 1979 durante la rivoluzione iraniana, ha recentemente rivolto un appello alla popolazione iraniana. In un messaggio pubblico, invita i cittadini a considerare la possibilità di un cambiamento politico pacifico, sottolineando l’importanza di un percorso che favorisca la stabilità e il rispetto dei diritti civili nel paese.

Reza Pahlavi, il figlio dello Scià deposto nel 1979 dalla rivoluzione degli Ayatollah, si è appellato alla popolazione dell'Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

