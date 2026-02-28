Iran Schlein | ‘governo si adoperi per de-escalation’

In Iran, una rappresentante italiana ha richiesto al governo di intervenire rapidamente per garantire la sicurezza dei cittadini italiani presenti nel paese. Ha anche invitato le autorità a impegnarsi a livello internazionale per favorire una diminuzione delle tensioni e prevenire un possibile ampliamento del conflitto, che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. La richiesta si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione internazionale.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, dal palco di una iniziativa sulla sanità a Milano. (ANSA) – MILANO, 28 FEB – “È in atto una drammatica escalation in Medio Oriente, con un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran. Una pericolosa escalation che può avere risvolti imprevedibili anche sulla fragile tregua a Gaza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Milano alla seconda giornata dell’iniziativa dem “L’Italia che si prende cura”, in corso a Palazzo Lombardia. “Siamo a fianco del popolo iraniano davanti alla brutale repressione del regime teocratico, siamo con angoscia al fianco del popolo iraniano e siamo netti nella condanna nei confronti del regime di Teheran”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

