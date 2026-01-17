Iran Meloni | condanniamo repressione lavoriamo per de-escalation

Il governo italiano condanna le repressioni in Iran e si impegna per favorire un processo di de-escalation. La ministra Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo aperto e di collaborare con altri attori internazionali, come l’Oman, per promuovere la stabilità e la pace nella regione. L’Italia continua a lavorare per trovare soluzioni diplomatiche e ridurre le tensioni nel contesto iraniano.

Tokyo, 17 gen. (askanews) – "Per quello che riguarda l'Iran io penso che noi dobbiamo lavorare per una de-escalation ed è quello che l'Italia continua a fare, ne ho parlato tra l'altro anche con il Sultano dell'Oman, che come sapete ha avuto un ruolo con noi molto importante nelle negoziazioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo. "Chiaramente voglio ribadire la mia solidarietà nei confronti del popolo iraniano e delle persone che legittimamente manifestano per i propri diritti, per un futuro migliore, non credo – spiega – che manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita, e quindi ovviamente condanniamo la repressione, condanniamo le uccisioni da parte del regime iraniano, chiediamo all'Iran di garantire l'incolumità dei cittadini che vogliono manifestare, ma stiamo lavorando per una de-escalation e per cercare di tornare su negoziazioni che possano risolvere soprattutto quello che riguarda il tema del dossier nucleare".

