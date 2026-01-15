Recenti sviluppi in Iran, Gaza e Russia indicano un possibile passo verso la de-escalation. Dopo giorni di tensione, si registra un miglioramento nel fronte iraniano, associato a un rinnovato impegno nei negoziati sul conflitto ucraino e alla creazione di una governance tecnica a Gaza. Sebbene il percorso verso una stabilizzazione duratura sia ancora incerto, questi segnali rappresentano un primo passo in un contesto complesso e in evoluzione.

Dopo giorni di tensione sul fronte iraniano, ieri si è registrato un momentum di de-escalation, coinciso con un rinnovato slancio del negoziato sul fronte ucraino e l’annuncio della formazione di un governance tecnica per amministrare Gaza, passo formale per avviare la fase due del cosiddetto cessate il fuoco (non farsi illusioni è d’obbligo, ma prima tale sviluppo non esisteva neanche come orizzonte lontano). Di ieri le parole di Trump sull’Iran, che tutti hanno inteso come una retromarcia: “Ci è stato detto che le uccisioni in Iran stanno cessando, stanno cessando, stanno cessando . E non c’è nessun piano per le esecuzioni, o un’esecuzione”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, Gaza, Russia: momentum di de-escalation

Leggi anche: Gaza e Ucraina: a Istanbul sfuma la de-escalation

Leggi anche: De Luca: “Sulla Russia mistificazione intollerabile”. E su Gaza: “I giovani europei rifiutano narrazioni ipocrite sul genocidio”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

G7, Meloni: "Iran non può avere atomica. A Gaza è il momento per un cessate il fuoco" - Un vertice segnato dalle grandi incognite sui molti conflitti in corso che turbano la comunità internazionale. tg24.sky.it

Quei dossier su Gaza: "Notizie pilotate da Iran, Russia e Cina" - Per il senatore di FdI Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politiche Ue, è "essenziale ... ilgiornale.it

Gaza, Iran e Russia: Meloni alla Camera. Ecco cosa ha detto - Giorgia Meloni questo pomeriggio si è presentata in aula alla Camera per le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo e ha riferito anche sulla crisi in Medio Oriente. ilgiornale.it

CIVILI MORTI A GAZA IN 2 ANNI: 18 MILA CIVILI MASSACRATI IN POCHI GIORNI IN IRAN: 20 MILA MA QUI NON SI PARLA DI GENOCIDIO A Gaza, in un anno e mezzo di guerra urbana contro Hamas, sono morti tra 18 mila e 22 mila civili. In Iran, in pochi gi x.com

Teheran nel mirino, il mondo sull’orlo del baratro. Il “regime change” evocato da Netanyahu rischia di incendiare il Medio Oriente e oltre. Israele dichiara l’Iran “fronte di guerra primario”, mentre Gaza viene relegata sullo sfondo. Netanyahu si rivolge direttame facebook