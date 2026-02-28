Un membro del Consiglio comunale di Teheran ha annunciato che il genero del leader supremo iraniano e la moglie del suo figlio sono morti a causa degli attacchi aerei sulla capitale. Secondo i media locali, le vittime sono state colpite durante gli attacchi in corso, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La notizia si aggiunge alle tensioni crescenti tra le autorità iraniane e le forze che hanno condotto gli attacchi.

La notizia, ancora non confermata ufficialmente dalle autorità iraniane, si inserisce nel contesto delle pesanti operazioni congiunte Usa-Israele contro obiettivi militari e governativi in Iran, iniziate nella mattinata di oggi. Tra i bersagli colpiti figurano aree vicine al complesso residenziale e amministrativo di Khamenei a Teheran, dove si registrano esplosioni e danni estesi. Fonti iraniane parlano finora di oltre 200 vittime civili e militari, con feriti in centinaia. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che Khamenei risulta “vivo per quanto ne sa”. Mentre persistono speculazioni sulla sua sorte e su quella di altri alti esponenti del regime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, regime e leader supremo alle strette: morti in un attacco aereo genero e nuora di Khamenei

Si stringe il cerchio intorno a Khamenei: morti il genero e la nuoraUn membro del Consiglio comunale di Teheran ha riferito, secondo quanto riportato da media iraniani, la morte del genero del leader supremo Ali...

Leggi anche: Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Khamenei innalza allerta

Tutti gli aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: GAMBETTO DI SCIÀ: RIVOLTA O TRATTATIVA?; Iran, è giallo sulla sorte di Khamenei. È morto. No, andrà in tv; Usa, ipotesi di blitz in Iran: obiettivo Khamenei. Il regime è pronto a sopravvivere; Perché l'Iran è sotto attacco? Trump vuole rovesciare il regime e favorire un colpo di stato.

Gli Usa e Israele attaccano l’Iran, nel mirino i leader del regime. Dubbi sulle sorti di KhameneiLo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Katz questa mattina, sostenendo che Tel Aviv «ha lanciato un attacco preventivo». Secondo l’agenzia Fars, sono state sentite esplosioni anche a Isf ... editorialedomani.it

Stati Uniti e Israele stanno attaccando l’Iran per far cadere il regimeE forse hanno ucciso Khamenei; l'Iran ha risposto colpendo Israele e le basi militari americane in Qatar, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti ... ilpost.it

L'Iran può colpire l'Europa I rischi del missile con gittata da 3000 km - facebook.com facebook

Usa e #Israele hanno attaccato l’ #Iran, la situazione aggiornata in diretta x.com