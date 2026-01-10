Iran | morti e feriti in proteste regime evoca pena capitale Khamenei innalza allerta

Le proteste in Iran continuano a crescere, con morti e feriti tra i manifestanti. Da giovedì, il governo ha sospeso le comunicazioni online, rafforzando le restrizioni e la repressione. Il regime ha annunciato l'intenzione di applicare la pena capitale in risposta alle agitazioni, mentre il leader Khamenei ha elevato l’allerta. La situazione rimane tesa, con un aumento delle tensioni interne e restrizioni sempre più stringenti.

Dilagano le proteste per le strade dell'Iran. Mentre da giovedì il Paese è tagliato fuori dal resto del mondo a causa di un blocco di internet e delle comunicazioni, la repressione si intensifica. Secondo gli attivisti di Human Rights Activists News Agency (Hrana), con sede negli Usa, il bilancio è di almeno 72 morti e oltre 2.300 arresti. Un bilancio che potrebbe però essere peggiore: secondo quanto riferito da un medico al Time, almeno 217 morti erano stati registrati giovedì sera in solo 6 ospedali di Teheran. Una discrepanza di cifre che secondo la rivista potrebbe essere legata alle diverse modalità di calcolo, visto che Hrana conteggia solo vittime che sono state identificate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Khamenei innalza allerta Leggi anche: Iran, 72 morti dall’inizio delle proteste. Khamenei mette i Pasdaran al più alto livello di allerta Leggi anche: Iran, Times: “Khamenei pronto a fuggire a Mosca se il regime cadesse per le proteste” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In Iran nuovo ciclo di proteste, morti e feriti in aumento; Scontri con morti e feriti durante le manifestazioni di protesta in Iran; Iran, dilaga la protesta: 38 morti e 2.200 feriti, ucciso un agente di polizia; Iran: attivisti, bilancio proteste sale a 35 morti e 1’200 arresti. Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Khamenei innalza allerta - Mentre da giovedì il Paese è tagliato fuori dal resto del mondo a causa di ... msn.com

