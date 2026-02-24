iran meglio il negoziato della guerra trump minaccia la forza ma punta sulla diplomazia

Il presidente degli Stati Uniti ha respinto le voci su possibili divergenze con i vertici militari, affermando che la priorità resta il negoziato con l’Iran. La sua comunicazione su Truth Social chiarisce che non ci sono piani di intervento militare imminente, preferendo invece cercare una soluzione diplomatica. Nonostante le minacce di forza, la Casa Bianca continua a puntare sulla diplomazia come strada principale. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha smentito categoricamente — attraverso un messaggio pubblicato sul suo Truth Social — le indiscrezioni circolate su numerosi media americani riguardo a presunte divisioni tra la Casa Bianca e il capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Dan Caine, sulla possibilità di un intervento militare contro l’Iran. Secondo il presidente, Caine guiderebbe le forze americane in una guerra che sarebbe “facile da vincere”, stando all’opinione attribuita al generale dallo stesso Trump. Le ricostruzioni pubblicate da testate come Washington Post, Axios, Wall Street Journal e altre non descrivono però un capo militare apertamente contrario, tanto meno insubordinato, ma piuttosto un gruppo ristretto di alti funzionari — tra cui lo stesso Caine e, secondo alcune fonti, il vicepresidente JD Vance — impegnati a dissuadere Trump da una decisione che comunque non è ancora stata presa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Stati Uniti e Iran, tra diplomazia e tensioni: il negoziato resta la priorità, ma l’opzione militare non è esclusaGli Stati Uniti hanno avviato nuovi negoziati con l’Iran per ridurre le tensioni sul fronte nucleare, ma alcuni funzionari parlano ancora di un possibile intervento militare come ultima risorsa.

