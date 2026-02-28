Iran oltre un' ora di vertice a Palazzo Chigi | allerta per gli italiani nella regione

Il governo italiano ha convocato un vertice a Palazzo Chigi che è durato oltre un'ora per discutere della situazione in Iran. La riunione si è concentrata sull’aumento delle tensioni nella regione, con particolare attenzione alla presenza di italiani in zone a rischio. La discussione si è svolta in un contesto di crescente preoccupazione per le ripercussioni di un’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Call a Palazzo Chigi con Tajani, Salvini e i vertici dell’Intelligence. Invito alla prudenza per i connazionali e contatti con gli alleati per favorire la de-escalation. Salvini: “Avvertiti ad attacco iniziato” Il governo italiano segue con la massima attenzione l’escalation in Iran dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele. Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto una conferenza telefonica a Palazzo Chigi alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Alla riunione hanno preso parte il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

