Il presidente americano Donald Trump sta valutando come intervenire in Iran, con opzioni che spaziano da attacchi mirati a operazioni più vaste con missili balistici. La decisione ancora non è presa, e tra i piani ci sono anche azioni per encouragingare proteste contro il regime degli Ayatollah. Intanto, Teheran si prepara con mille nuovi droni, studiati per contrastare eventuali raid americani. La situazione resta tesa, con gli Stati Uniti che cercano di trovare il modo migliore per intervenire senza compromettere troppo la stabilità della regione.

Roma, 29 gennaio 2026 - Trump punta a scatenare nuove proteste in Iran, scrive la Reuters. Il presidente degli Stati Uniti ha sul tavolo diverse opzioni per tentare di ribaltare il regime degli Ayatollah, tra cui quella militare con attacchi mirati contro forze di sicurezza e pasdaran per stimolare e aiutare la rivolta. Sempre la Reuters avrebbe avuto conferma da due funzionari Usa che il tycoon vuole creare le condizioni per un "cambio di regime", dopo aver visto la dura repressione in Iran. Nel mirino Washington avrebbe comandanti e istituzioni ritenute responsabili della violenta repressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news, “Trump indeciso su come far cadere il regime: attacchi mirati o ampi con missili balistici”. Teheran: Mille nuovi droni studiati per contrastare i raid Usa

Approfondimenti su Iran News

Nella regione di Kharkiv, nuovi raid russi hanno causato ulteriori vittime civili e feriti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iran News

Argomenti discussi: Trump ancora indeciso sull'Iran, mentre la portaerei d'attacco Usa raggiunge la regione; L’Iran aspettava gli Stati Uniti ma Trump ha deluso le aspettative. E anche l’UE resta a guardare; Trump vicino alla decisione di bombardare l'Iran; L'impero Usa rischia l'implosione mentre tenta di agitare le acque in Medio Oriente.

Iran, ultimatum di Trump: Accordo su nucleare o attacchiamo. Le 3 richieste a Teheran LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, ultimatum di Trump: Accordo su nucleare o attacchiamo. Le 3 richieste a Teheran LIVE ... tg24.sky.it

Iran, regime mai così debole dal 1979: i report segreti che spingono Trump verso la guerraSecondo il New York Times, il presidente Donald Trump ha ricevuto numerosi briefing dell'intelligence statunitense che segnalano un indebolimento ... iltempo.it

Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran potrebbe presto essere designato come organizzazione terroristica nell'Unione europea, dopo che Francia e Spagna, prima riluttanti, hanno espresso parere favorevole #EuropeNews facebook

#TG2000 - Scontro Usa- #Iran. Netanyahu: no a Stato palestinese a #Gaza #28gennaio #Israele #USA #BoardOfPeace #Davos #Trump #MedioOriente #Hamas #TelAviv #Palestina #Netanyahu #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com