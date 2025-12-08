Zelensky a Londra per il vertice con Starmer Macron e Merz Domani a Roma da Meloni

Feedpress.me | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nel Regno Unito per prendere parte a Londra al vertice col premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con al centro i negoziati per arrivare a un accordo di pace nel conflitto con la Russia e le garanzie di sicurezza a Kiev da parte della cosiddetta coalizione dei volenterosi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

zelensky a londra per il vertice con starmer macron e merz domani a roma da meloni

© Feedpress.me - Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni

Argomenti simili trattati di recente

zelensky londra vertice starmerUcraina: Zelensky nel Regno Unito, vertice con Starmer, Macron e Merz - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nel Regno Unito per prendere parte a Londra al vertice col premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Londra Vertice Starmer