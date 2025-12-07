Ucraina Zelensky vuole la pace | Sentiti i mediatori Usa Domani vede Starmer Macron e Merz
(Adnkronos) – Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si affida alla mediazione degli Stati Uniti senza rinunciare all'appoggio dei partner europei che vedrà domani a Londra. L'Ucraina "è determinata a continuare a collaborare con gli americani per raggiungere la pace", ha . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
