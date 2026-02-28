Iran l’ultimo delirio di Ilaria Salis ossessionata dal pericolo nero | tutta colpa dell’asse fascio-genocidario

In Iran si parla di un nuovo allarme legato all’asse tra movimenti di estrema destra e gruppi che vengono descritti come genocidari, secondo alcune fonti. La giornalista Ilaria Salis si concentra su questa presunta ossessione, evidenziando una crescente tensione internazionale tra Iran, Stati Uniti e Israele. Mentre la diplomazia cerca di evitare escalation, si afferma che il focus si sposta su questa presunta minaccia di natura fascista.

Il mondo trema per i segnali di guerra tra Iran e Usa-Israele, il buonsenso inviterebbe alla cautela, la diplomazia è al lavoro sotto il fumo delle bombe, ma c’è chi la butta sul pericolo fascista, un’autentica ossessione per Ilaria Salis. La pasdaran antifà arruolata da Avs per evitare la prigione in Ungheria, la campionessa del mondo di occupazioni abusive, si improvvisa grande esperta di geopolitica. E non perde la ghiotta occasione per lanciare i suoi anatemi contro quello che, tenetevi forte, su X definisce “l’asse fascio-genocidario”. Per non tacere del governo tirannico di Giorgia Meloni, subalterna agli amici sionisti Trump e Netanyahu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

