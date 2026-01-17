Ilaria Salis l' ultimo delirio | La resistenza armata? Legittima

Ilaria Salis si esprime nuovamente a favore della resistenza armata, definendola legittima. Nell'ultima dichiarazione, l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana commenta la sentenza di primo grado che ha condannato Anan Yaesh, sostenendo che essa equipara la resistenza palestinese al terrorismo. La posizione di Salis suscita discussioni sul tema della legittimità della lotta armata e sui diritti nelle tensioni mediorientali.

Ci risiamo: Ilaria Salis fa ancora il tifo per la "resistenza". Su x l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana esprime "profonda preoccupazione per la sentenza di primo grado a danno di Anan Yaesh (cinque anni e sei mesi), che di fatto equipara la resistenza palestinese al terrorismo". Uno schiaffo per la Salis, secondo cui "la resistenza, anche armata, all’occupazione illegale di un territorio – in particolare quando si rivolge contro le forze occupanti – è sempre legittima. È un principio fondante del diritto internazionale e del diritto dei popoli all’autodeterminazione. Dovrebbe saperlo bene un Paese la cui storia è segnata dalla resistenza partigiana contro l’occupazione nazifascista". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

