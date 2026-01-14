Negli ultimi giorni, l’Iran si confronta con una crescente crisi, caratterizzata da violenze e repressione. Le autorità effettuano rastrellamenti nelle piazze e chiudono le strade, creando un clima di forte tensione e paura. Con circa 12.000 vittime e misure restrittive, il Paese attraversa uno dei momenti più difficili della sua storia recente.

In Iran sono giorni di terrore, assedio e sangue. Le strade vengono ripulite di notte con le pompe d’acqua, mentre il Paese vive in una condizione di coprifuoco di fatto. Le università sono chiuse, i negozi abbassano le saracinesche già nel primo pomeriggio e nelle città cala un silenzio carico di paura. All’obitorio di Kahrizak, a sud di Teheran, continuano ad arrivare corpi. Su uno dei sacchi neri è scritto: “n. 1.338, Parian, nata nel 2009”. Aveva 16 anni. È uno dei volti anonimi di una strage senza precedenti, consumata nelle strade iraniane, dove una protesta pacifica e di massa contro la Repubblica islamica si è trasformata prima in disordini e poi in una vera mattanza da parte delle forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una strage di ragazzi e ragazze”. Iran, l’ora più buia: 12mila morti e rastrellamenti nelle piazze

Leggi anche: Trump incita le piazze in Iran: «Prendete il controllo. Stanno arrivando gli aiuti» | ?Si temono 12mila morti: «Strade di sangue»

Leggi anche: Iran, Trump incita le piazze: «Arrviamo, prendete il controllo». L'ira di Cina e Russia | ?Si temono 12mila morti: «Strade di sangue»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La strage dei ragazzi in Iran: chi erano Rubina, Akram, Amir e gli altri giovani uccisi. Le famiglie: «Per i corpi ci chiedono cifre enormi»; Rivolte in Iran, decine di morti; Iran, 12mila morti nelle piazze: “Il peggior massacro di sempre”. E scatta l’ora dei rastrellamenti; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Migliaia di morti e di arresti, Ilario Piagnerelli ricorda alcune delle vittime.

La strage dei ragazzi in Iran: chi erano Rubina, Akram, Amir e gli altri giovani uccisi. Le famiglie: «Per i corpi ci chiedono cifre enormi» - Le ong sono al lavoro per identificare le (moltissime) vittime dei massacri compiuti dagli apparati repressivi della Repubblica islamica ... corriere.it