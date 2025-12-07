Quando la città scoprì la guerra dal cielo Il dicembre più lungo sotto le bombe alleate

Brezzi Era un giovedì quel 2 dicembre 1943, una giornata “fredda ma piena di sole”, quando, in “una manciata di secondi” tra le 11.25 e le 11.26 di mattina, su Arezzo suonò l’allarme, gli aerei sganciavano bombe, colpendo il Fabbricone, il passaggio a livello dell’Artini, lungo la ferrovia fino la “Gil”, il muro del palazzo del Governo, l’alberata in via Crispi, Via Garibaldi, nell’interno del distretto della caserma Luigi Cadorna, vicino alla caserma della Milizia, il carcere di San Benedetto. Si contarono una sessantina di morti e un centinaio di feriti. "Viene da pensare che ci sia stato un fatto miracoloso a limitare tanto le pur dolorosissime perdite", nota Enzo Droandi nel suo fondamentale studio "Arezzo distrutta 1943-44", che vede oggi una nuova ristampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando la città scoprì la guerra dal cielo. Il dicembre più lungo sotto le bombe alleate

