In Iran, la situazione è diventata motivo di preoccupazione per Roberto Piazza, che ha descritto il terrore che si respira tra la popolazione. Nonostante non sia coinvolto direttamente nel conflitto, l’angoscia si fa sentire tra le persone e le loro famiglie. Le tensioni attuali sono legate a interessi geopolitici e alle dichiarazioni di alcune figure politiche che sembrano accentuare la crisi.

Milano, 28 febbraio 2026 – Anche se una guerra non ti tocca direttamente, spesso tocca convivere con l’angoscia per persone care costrette invece a vivere realtà drammatiche. Come nel caso di Roberto Piazza, ct della nazionale maschile di pallavolo dell'Iran che da questa notte ha subito i bombardamenti di Israele e Usa. "Ho chiamato i miei ragazzi per sapere dove stessero e soprattutto come stessero. La maggior parte gioca all'estero e ovviamente tutti sono angosciati per le proprie famiglie che sono in Iran", ha spiegato l’allenatore. Piazza, 58enne di Parma, da un anno e mezzo si divide tra Milano, dove allena anche la Powervolley, e l'Iran appunto, dove la pallavolo è il secondo sport nazionale con i giocatori che infatti sono star molto conosciute e rispettate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iran, l'angoscia di Roberto Piazza: “Vedo il terrore della gente. È una guerra di interessi e Trump vuole pure il Nobel per la pace"

