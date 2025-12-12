Trump | ‘in Ucraina la gente vuole accordo di pace Zelensky no’
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che in Ucraina esiste un ampio consenso a favore di un accordo di pace con la Russia, fatta eccezione per il presidente Volodymyr Zelensky. “Di fatto, a parte il presidente Zelensky, la gente ama l’idea dell’accordo”, ha dichiarato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa. Imolaoggi.it
