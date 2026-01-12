María Corina Machado vuole cedere il suo Nobel per la Pace a Trump ma il Comitato non è d’accordo

Recentemente, María Corina Machado ha espresso la volontà di cedere il suo Premio Nobel per la Pace a Donald Trump, un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti. Tuttavia, il Comitato Nobel ha chiarito di non condividere questa decisione. Questa vicenda evidenzia come le dinamiche politiche e simboliche possano influenzare le percezioni e le azioni di figure pubbliche di rilievo.

Che María Corina Machado, soprattutto negli ultimi giorni, stia cercando di ingraziarsi Donald Trump, non è un mistero. Che l'ego di quest'ultimo sia di dimensioni considerevoli, nemmeno. Proprio questo dettaglio, adesso, potrebbe tornare a favore della politica. Come diverse testate riportano, la leader dell'opposizione del Venezuela starebbe cercando di cedere al presidente degli Stati Uniti il Nobel per la Pace ricevuto lo scorso anno, o quantomeno di condividerlo con lui. Com'è noto, infatti, il tycoon desidera molto ottenere il riconoscimento, e nel 2025 era rimasto piuttosto male nel vederselo "soffiare" dall'ex deputata.

