Iran Khamenei è stato eliminato negli attacchi di Israele e Usa Cosa cambia ora nel mondo

Un alto rappresentante israeliano ha confermato la morte della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, durante gli attacchi di Israele e Stati Uniti. Il corpo di Khamenei sarebbe stato recuperato dalle rovine del suo complesso residenziale a Teheran. La notizia è stata riportata da Channel 12 e Sky News Arabia, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme da parte delle autorità iraniane.

La scomparsa della Guida Suprema agita Teheran e apre interrogativi sugli equilibri interni del regime e sugli scenari geopolitici regionali. Un alto rappresentante israeliano, citato da Channel 12 e da Sky News Arabia, avrebbe confermato la morte della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei e il recupero del corpo dalle rovine del suo complesso residenziale a Teheran. Secondo quanto riportato dall’emittente israeliana, fotografie del cadavere sarebbero state mostrate al primo ministro Benjamin Netanyahu. L’emittente pubblica Kan aggiunge che le stesse immagini sarebbero state visionate anche dal presidente statunitense Donald Trump. Ali Hosseini Khamenei, nato nel 1939 a Mashhad, era la Guida Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran dal 1989, succeduto a Ruhollah Khomeini. 🔗 Leggi su Panorama.it

Ali Khamenei dato per morto negli attacchi Usa - Israele in Iran, ma Teheran smentisce: "Guida Suprema è viva"Dubbi sulla sorte di Ali Khamenei dopo i raid di Stati Uniti e Israele in Iran: fonti israeliane lo danno per morto, ma Teheran ha smentito che la...

Attacco all'Iran, Israele conferma: Ali Khamenei «è stato eliminato»Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Khamenei «è stato eliminato» .

Iran Israel War is IMMINENT!

Iran, Khamenei ucciso nei raid di Usa e Israele: ora il rebus successioneTrump lo aveva detto che lo scopo di Usa e Israele era il cambio di regime in Iran, quindi la Guida suprema del regime Ali Khamenei era necessariamente tra gli obiettivi da colpire nei raid sul Paese. tgcom24.mediaset.it

Israele e gli Usa attaccano l’Iran: «Khamenei è stato eliminato»Per Tel Aviv e per Netanyahu stesso ci sono scarse probabilità che Khamenei sia sopravvissuto agli attacchi, mentre Teheran ieri ha continuato ad assicurare fino alle ore di buio che, presto, avrebbe ... editorialedomani.it

