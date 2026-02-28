Attacco all' Iran Israele conferma | Ali Khamenei è stato eliminato

Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Khamenei, leader iraniano, è stato eliminato. La notizia riguarda l'attacco all'Iran e la presunta morte del massimo rappresentante religioso e politico del paese. Israele ha reso nota questa informazione senza ulteriori dettagli ufficiali, lasciando aperta la questione sulla sua veridicità e sulle conseguenze immediate.

Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Khamenei «è stato eliminato». Una foto del cadavere della Guida suprema iraniano è stata «mostrata» al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e al presidente americano, Donald Trump. Lo riportano due emittenti israeliane. Anche media indipendenti come Iran International, che è una testata basata a Londra, riportano che Ali Khamenei è stato ucciso durante l’attacco di Stati Uniti e Israele oggi: a Teheran la gente sta applaudendo alle finestre per celebrare l’evento. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaei Baghaei, ha dichiarato oggi di non avere nulla da dire al riguardo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ali Khamenei dato per morto negli attacchi Usa - Israele in Iran, ma Teheran smentisce: "Guida Suprema è viva"Dubbi sulla sorte di Ali Khamenei dopo i raid di Stati Uniti e Israele in Iran: fonti israeliane lo danno per morto, ma Teheran ha smentito che la...

Attacco all’Iran, Netanyahu: Segnali che Khamenei è morto. News live: oltre 200 vittime, Teheran colpisce in tutto il Golfo. Idf: Bombe a grappolo su IsraeleL’operazione preventiva di Israele e Usa. I missili distruggono il compound dell’ayatollah, morti genero e nuora. Strage di bambini in una scuola di Minab. La risposta iraniana contro Tel Aviv, colp ... quotidiano.net

Usa-Israele, attacco all'Iran. Media: «Morto Khamenei, recuperato il corpo». Missili di Teheran su Dubai e QatarLe Forze di difesa israeliane hanno affermato che negli ultimi minuti le sirene hanno suonato in tutto il Paese, «con un'istruzione anticipata di allerta inviata direttamente ai dispositivi cellulari ... corriereadriatico.it

Secondo #Netanyahu, "stanno aumentando i segnali" che la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali #Khamenei, "sia morto" - facebook.com facebook

