Il ministro degli Esteri ha confermato che nessun italiano risulta coinvolto nell’attacco iraniano alla base italo-americana in Kuwait. Tajani ha aggiunto di seguire attentamente l’evolversi dei fatti e ha rassicurato che gli italiani presenti sul territorio stanno bene. La notizia è stata diffusa in un momento di tensione nella regione, senza che ci siano segnalazioni di cittadini italiani coinvolti o feriti.

Il ministro ha invitato tutti i concittadini che si trovano negli Emirati e nel Golfo a non uscire e non recarsi negli aeroporti Non ci sono italiani coinvolti nell’attacco iraniano alla base italo-americana in Kuwait. A confermarlo è il ministro Antonio Tajani, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. “Ci sono circa 320-330 militari dell'aeronautica militare italiana. Erano tutti nel bunker quando c'è stato l'attacco, è stata danneggiata la pista dell'aeroporto ma non ci sono stati danni ai nostri uomini”, ha spiegato il titolare del Viminale a Rainews24. Tutti i militari italiani della zona sono ben protetti, “dall'Iraq al Libano, alla Giordania, in Cisgiordania, ovunque ci siano militari italiani sono in condizioni di essere ben protetti perché sono tutti nel bunker”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, italiani sotto attacco in Kuwait. Tajani rassicura: “Stanno bene”

Attacco alle basi nel Golfo, Tajani: italiani nella base colpita in Kuwait. Come stannoGli attacchi missilistici lanciati dall’Iran contro obiettivi nell’area del Golfo hanno coinvolto anche una base in Kuwait dove sono presenti oltre...

L'Iran attacca una base in Kuwait, Tajani: “300 italiani presenti, nessun ferito”Nessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo.

Tutti gli aggiornamenti su Iran.

Discussioni sull' argomento Iran sotto attacco: cosa succede ora? - ISPI; USA-Iran, accordo o attacco? Le possibili conseguenze secondo i gestori; Perché l'Iran è sotto attacco? Trump vuole rovesciare il regime e favorire un colpo di stato; Attacco Israele-Usa, il vicepremier Tajani al Tg5: Non ci sono segnalazioni di italiani coinvolti.

Guerra Iran, incubo turisti. Le compagnie aeree sospendono tutti i voli verso il Medio Oriente. Tajani: «Pronti ad evacuare gli italiani»L'Iran sotto attacco, il Medio Oriente è in fibrillazione. Che succede ora per chi è in quelle zone? «La situazione è molto preoccupante, già abbiamo ... leggo.it

Per i media israeliani Khamenei è morto. L'Iran smentisce, Araghchi: "Per quanto ne so sta bene" x.com

#Iran Sale ad almeno 40 vittime il bilancio dell'attacco israeliano su una scuola elementare femminile a Minab nel sud del Paese. Lo riporta l'agenzia Irna. Almeno 45 i feriti. A Minab avrebbe una sede il corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iranian - facebook.com facebook