Attacco alle basi nel Golfo Tajani | italiani nella base colpita in Kuwait Come stanno

Un attacco missilistico dall’Iran ha colpito una base nel Golfo, coinvolgendo anche una installazione in Kuwait. Nella base sono presenti oltre 300 militari italiani dell’Aeronautica militare. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei militari o sui danni causati dall’attacco. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali e internazionali.

Gli attacchi missilistici lanciati dall’Iran contro obiettivi nell’area del Golfo hanno coinvolto anche una base in Kuwait dove sono presenti oltre 300 militari italiani dell’Aeronautica militare. Ma, secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, tutti i connazionali risultano illesi. “Erano nei bunker, non ci sono feriti”, ha spiegato dopo la riunione con gli ambasciatori dell’area e con la Presidente del Consiglio, il ministro della Difesa e i vertici dell’intelligence. Danni ingenti alla pista, ma nessuna vittima italiana né tra i militari né tra i civili presenti nei Paesi coinvolti. Il raid ha colpito anche il comando della Quinta Flotta americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel Golfo

