Gli Stati Uniti si preparano a inviare una seconda portaerei in Medio Oriente. Donald Trump ha ribadito che l’Iran non avrà armi nucleari né missili. Parla di una strategia per rafforzare la presenza militare nella regione, mentre continua a mettere in guardia Teheran.

In un'intervista a Channel 12 il presidente Usa Donald Trump ha affermato: «L'Iran non avrà armi nucleari né missili». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di stare valutando l’invio di una seconda portaerei in Medio Oriente in vista di una possibile azione militare se i negoziati con l’Iran dovessero fallire. «Abbiamo un’armata che si sta dirigendo laggiù e un’altra potrebbe partire», ha dichiarato ad Axios, aggiungendo di starci «pensando». «O faremo un accordo, oppure dovremo fare qualcosa di molto duro come l’ultima volta», ha aggiunto riferendosi ai raid statunitensi contro siti nucleari iraniani dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stati Uniti pronti a inviare una seconda portaerei in Medio Oriente, Trump: «L'Iran non avrà armi nucleari né missili»

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare in Medio Oriente, con portarei, aerocisterne e missili pronti per un possibile intervento.

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente.

