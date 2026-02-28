Iran il messaggio di Trump al popolo | Prendete il potere chance unica

Il 2023 ha visto un messaggio pubblico di un ex presidente degli Stati Uniti rivolto al popolo iraniano, con l'invito a prendere il controllo del governo e a sfruttare una

(Adnkronos) – "L'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Distuggeremo la minaccia. Il popolo dell'Iran ha la libertà a portata di mano: prendete il controllo del vostro governo". E' il messaggio con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia l'attacco contro l'Iran. L'azione, condotta con Israele, è scattata all'inizio di oggi 28 febbraio. Trump si. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump incita le piazze in Iran: «Prendete il controllo. Stanno arrivando i rinforzi»Il presidente Usa: «Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto».

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana ... lastampa.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini - facebook.com facebook

Israele e Usa attaccano l'Iran: esplosioni a Teheran e in diverse città del Paese | Sirene d'allarme a Gerusalemme #iran x.com