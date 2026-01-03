Venezuela | presidio di Potere al Popolo a Napoli slogan anti Trump

A Napoli, Potere al Popolo, Carc e Cobas hanno organizzato un presidio davanti al consolato venezuelano, ribadendo il loro sostegno al paese sudamericano e opponendosi alle politiche statunitensi. Circa duecento persone si sono radunate con lo striscione ‘Giù le mani dal Venezuela’, in un gesto di solidarietà e dissenso rispetto alle recenti tensioni internazionali. L’evento si inserisce in un contesto di mobilitazioni a sostegno della sovranità venezuelana.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potere al Popolo, Carc e Cobas stanno dando vita a Napoli a un presidio “contro l’aggressione statunitense del Venezuela”: circa duecento persone, raccolte dietro lo striscione ‘Giù le mani dal Venezuela’, si sono date appuntamento sotto la sede del consolato del Paese sudamericano in via Agostino Depretis. Tante le bandiere del Venezuela sventolate, tra le altre anche una della Palestina e un’altra di Israele sporca di sangue. Intonati slogan anti Usa e contro il presidente statunitense Trump accusato di essere “un gangster per aver aggredito una nazione che ha eletto democraticamente la sua guida”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Venezuela: presidio di Potere al Popolo a Napoli, slogan anti Trump Leggi anche: Nuovo presidio in piazza per Gaza, Potere al Popolo: "Blocchiamo tutto" Leggi anche: Venezuela: associazioni Lazio, 5 gennaio presidio di solidarieta’ a popolo a Roma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Torino scende in piazza per il Venezuela: Potere al Popolo contro l’aggressione Usa - Il partito denuncia l’attacco alla sovranità venezuelana e chiede solidarietà per le vittime dell’escalation bellica. giornalelavoce.it

