Trump incita le piazze in Iran | Prendete il controllo Stanno arrivando i rinforzi
Le tensioni in Iran si intensificano mentre l'ex presidente Trump invita le piazze a prendere il controllo, avvertendo che rinforzi sono in arrivo. In un messaggio diretto, Trump ha anche lasciato un avvertimento sui responsabili di eventuali violenze, promettendo conseguenze future. La situazione rimane incerta, con le autorità iraniane che attendono di capire le prossime mosse del leader statunitense.
«Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». Incertezza sulle mosse del presidente: «Le scoprirete». La Russia: inaccettabile. Witkoff incontra in segreto il figlio dello Scià. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Iran, l’appello di Trump ai manifestanti: «Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando» – Il video
Leggi anche: Migliaia di morti in Iran, Trump rompe gli indugi: "Gli aiuti stanno arrivando"
Proteste e morti, il figlio dello scià incita la piazza; Usa e Israele colpiranno Iran? Le accuse di Teheran a Netanyahu; Proteste in Iran, gli ayatollah minacciano di morte i manifestanti, Trump: «Pronti ad aiutarli»; Gli scontri in Iran, sale oltre 450 il bilancio delle vittime.
Trump incita le piazze in Iran: «Prendete il controllo. Stanno arrivando i rinforzi» - «Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto». msn.com
In Iran si temono '12 mila morti'. Trump: 'Avanti con le proteste, presto gli aiuti'. L'ira di Mosca - Un incendio durante le proteste a TeheranTrump valuta le opzioni, la Russia: 'Un nuovo attacco avrebbe conseguenze disastrose'. ansa.it
Iran, Trump ai manifestanti: "Continuate a protestare, aiuti in arrivo" - Trump invita i ‘patrioti’ iraniani a continuare le proteste e ad occupare le istituzioni. adnkronos.com
Trump minaccia l’Iran e incita gli iraniani (di G. Belardelli) x.com
Iran, Trump incita i manifestanti: “Prendete il controllo delle istituzioni, l’aiuto sta arrivando”. La protesta e “le 12mila vittime”. Tajani convoca ambasciatore iraniano” Cremlino replica a presidente Usa: "Minacce inaccettabili" - https://www.ilriformista.it/iran-trump - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.