Stati Uniti e Israele hanno condotto un'operazione militare contro l’Iran, colpendo obiettivi a Teheran e in altre città. Durante l’attacco, è stata confermata l’uccisione di Khamenei e sono state mostrate foto del cadavere a Netanyahu. A Teheran, le finestre si sono aperte in segno di applauso. La giornata segna un’intensificazione dei conflitti nella regione.

È una giornata di guerra aperta in Medio Oriente. Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione congiunta contro l’Iran, colpendo siti militari e vertici politici e religiosi a Teheran e in altre città. Nel centro di Tel Aviv ci sono stati impatti diretti di missili iraniani che hanno colpito il tetto di un edificio residenziale. Nella strada stanno bruciando automobili e ci sarebbero diversi feriti, secondo le prime notizie fornite dai soccorritori. Si levano colonne di fumo per gli incendi. Lo ha constatato l'ANSA sul posto La fotografia del corpo della Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei è stata mostrata al presidente statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attacco Usa-Israele all'Iran: confermata l'uccisione di Khamenei. Le foto del cadavere mostrate a Netanyahu. A Teheran applausi dalle finestre

