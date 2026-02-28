Iran Crosetto | ‘personale della Difesa italiana non coinvolto’

Il ministro della Difesa italiano ha dichiarato che il personale italiano non è coinvolto nelle situazioni attuali in Iran e Israele. Ha aggiunto di seguire con attenzione gli sviluppi nella regione del Medio Oriente. La sua attenzione è rivolta alla situazione in questi paesi e all’intera area del Medio Oriente. Nessun altro dettaglio o coinvolgimento è stato comunicato.

“Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del COVI, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

