iran cyber sicurezza e nuova difesa la mappa di crosetto

In Italia si preparano a rispondere alle nuove sfide sulla scena internazionale. Di fronte alle tensioni in Iran e alle tensioni in Ucraina, il governo italiano ha deciso di rafforzare le proprie difese, puntando sulla cybersecurity e su nuove strategie di sicurezza. La mappa di Crosetto traccia le linee guida per essere pronti a intervenire, tra conferme di impegni già presi e nuove rotte da seguire. Le forze italiane si muovono per garantire una risposta efficace a entrambe le emergenze.

Dinanzi a nuove (Iran) e vecchie (Ucraina) emergenze l’Italia si farà trovare pronta, tra conferme parlamentari a indirizzi già tracciati e future direttici di marcia logistiche. Il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega, in occasione del question time alla Camera, come il governo intende procedere. E lo fa da un lato mettendo i puntini sulle “i” a fronte di una opposizione costantemente proiettata sull’Ucraina (“nessuna ambiguità su sostegno Italia, sempre coerenti”, risponde il ministro) e dall’altro anticipando come sarà il volto della difesa italiana di domani, basata su un concetto preciso che risponde al nome di riserva. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il lato cyber della guerra Israele Iran. Che potrebbe coinvolgere anche l’ItaliaL’escalation militare tra Israele e l’Iran potrebbe avere significativi risvolti cyber. Premesso che senza dubbio operazioni informatiche sono già avvenute e continueranno, uno degli aspetti più ... panorama.it

Microsoft ta ce Iran tana daga cikin asashen dake kai hari mafi yawa a fannin cyber, musamman kan Isra@illa da Amur#ka. - facebook.com facebook

Buongiorno da @luigispinola, con il ritorno parziale di Internet, dall'Iran arrivano nuove testimonianze sulla repressione. @nytimes racconta "Le umiliazioni inflitte alle vittime delle proteste" e la rivolta dei parenti nel più grande cimitero di Teheran x.com