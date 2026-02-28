Iran cosa c’è dietro la decisione di Trump di attaccare | il retroscena

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una campagna di pressione contro l’Iran che durerà diversi giorni. Ha rivolto un appello ai cittadini iraniani, invitandoli a liberarsi della leadership che definisce oppressiva. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui mezzi o sulle azioni pianificate. Al momento, non sono stati rivelati i passi successivi del governo statunitense.

Una campagna massiva contro l'Iran che andrà avanti per diversi giorni: è questo l'obiettivo del presidente Donald Trump, che ha lanciato un esplicito appello ai cittadini del Paese mediorientale affinché si liberino della loro leadership oppressiva. "Hanno rifiutato ogni opportunità di rinunciare alle loro ambizioni nucleari e non ne possiamo più", ha detto.

Iran, media: "Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore"

