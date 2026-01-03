Perché gli Usa hanno attaccato? Il petrolioil pretesto della droga la Dottrina Monroe | cosa c' è dietro la decisione di Trump 

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, annunciato da Trump come una risposta al narcotraffico e alla minaccia per la sicurezza americana, nasconde motivazioni geopolitiche ed economiche più complesse. Tra petrolio, influenze regionali e la storica “Dottrina Monroe”, questa decisione riflette interessi strategici che vanno oltre le dichiarazioni ufficiali, indicando un'analisi articolata delle dinamiche internazionali in gioco.

La cattura di Maduro viene presentato da Trump come un atto di difesa della popolazione americana contro il narcotraffico: ma l'azione ha una valenza geopolitica ed economica profonda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

