Tuchel perché ha rinnovato con l’Inghilterra I motivi e i retroscena spiegati dal The Guardian dietro alla decisione del ct Cosa c’è di vero

Tuchel ha firmato un nuovo contratto con l’Inghilterra perché desidera continuare a lavorare con la nazionale, nonostante le offerte di club più prestigiosi. Secondo il The Guardian, il tecnico ha scelto di rimanere perché apprezza il progetto a lungo termine e vuole portare la squadra ai prossimi Europei. In passato, avrebbe anche avuto incontri con il presidente della federazione per discutere di strategie e obiettivi.

Tuchel resta in Inghilterra fino al 2028.

