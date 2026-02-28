Iran contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni Ue | Esplorare percorsi diplomatici

Il Presidente del Consiglio ha avviato contatti con i principali alleati e leader della regione per discutere delle tensioni in Iran. La Commissione europea ha annunciato di voler esplorare percorsi diplomatici per risolvere la situazione. Le comunicazioni si concentrano su possibili iniziative diplomatiche senza entrare nel dettaglio delle strategie adottate. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora evidenziato risultati concreti.

"Il Presidente del Consiglio si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni", lo afferma una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione di governo presieduta questa mattina dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.