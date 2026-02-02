Iran convoca diplomatici Ue su Pasdaràn

L’Iran ha convocato gli ambasciatori dell’Unione Europea dopo che l’Ue ha inserito il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, i Pasdaràn, nella lista delle organizzazioni terroristiche. Teheran vuole chiarimenti e si prepara a rispondere con decisione. La tensione tra Iran e Occidente si alza di nuovo, mentre le diplomazie cercano di gestire questa escalation.

L’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici.

L’ambasciata italiana in Iran è stata convocata dall’ambasciatore di Teheran a seguito delle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie rivoluzionarie.

Argomenti discussi: Iran convoca ambasciatrice italiana dopo annuncio Tajani sui Pasdaran; Pasdaran terrorista, le 4 possibili contromisure iraniane: dall'espulsione di militari europei all'ispezione di navi commerciali dirette in Ue; Iran convoca ambasciatrice Amadei dopo proposta di Tajani di definire terroristico il pasdaran, il ministro: Hanno compiuto una carneficina; Iran, la notizia poco fa: scontro aperto con l’Italia. Lo hanno fatto davvero.

