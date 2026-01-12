iran oro trasferito a mosca contatti con washington ue accesso vietato ai diplomatici

In Iran, le proteste e la repressione continuano, mentre emergono segnali di un possibile dialogo con Washington. Nel contempo, il regime rafforza le misure di controllo, tra cui il divieto di accesso ai diplomatici europei. Questi sviluppi indicano una situazione complessa, caratterizzata da tensioni interne e diplomatiche, con possibili implicazioni per la stabilità regionale e internazionale.

In Iran continuano le proteste e la brutale repressione del regime. Nelle ultime ore si moltiplicano i segnali di un doppio binario: da un lato i contatti riservati con Washington, dall'altro le mosse degli ayatollah per scongiurare il cambio di regime. Secondo indiscrezioni di stampa il ministro degli Esteri Abbas Araghchi avrebbe cercato l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff. Intanto, circola l'ipotesi che parte delle riserve auree di Teheran sia stata trasferita a Mosca. Sul fronte internazionale, poi, arriva lo strappo del Parlamento europeo che chiude le porte ai diplomatici iraniani. Contatti con Washington Nel fine settimana Abbas Araghchi avrebbe riallacciato un canale diretto con Steve Witkoff, l'uomo incaricato dalla Casa Bianca dei dossier più sensibili.

