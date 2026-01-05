Usa-Israele intesa su un possibile attacco all’Iran | Riad tenta la mediazione

Le recenti tensioni tra Israele e Iran hanno portato a discussioni su un possibile intervento militare. Secondo fonti, Stati Uniti e Israele sarebbero in accordo su una strategia condivisa, mentre Riad cerca di svolgere un ruolo di mediazione per evitare un'escalation. Questi sviluppi evidenziano la complessità delle dinamiche nella regione e l'importanza di soluzioni diplomatiche per garantire stabilità.

Il presidente statunitense Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbero raggiunto un'intesa per colpire l'Iran. A scriverlo è il quotidiano libanese al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, secondo cui l'accordo sarebbe stato definito durante un incontro a Mar-a-Lago, in Florida, lo scorso 29 dicembre.

F-15IA per Israele: USA approvano maxi contratto assegnato a Boeing - L'approvazione USA per il nuovo contratto da 8,6 miliardi di dollari con Boeing porta nuovi F- aviation-report.com

INCONTRO TRUMP-NETANYAHU/ “Usa alla mercé di Israele: via libera ai coloni in Cisgiordania e fame a Gaza” - Trump incontra Netanyahu e sposa quasi tutte le posizioni israeliane su Gaza e Iran. ilsussidiario.net

The Epoch Times Italia. . Donald Trump ha ridimensionato le presunte divergenze con Israele sull’attuazione del cessate il fuoco a Gaza, affermando che Washington e Tel Aviv condividono gli stessi obiettivi e che Israele ha rispettato pienamente l’accordo. Il - facebook.com facebook

